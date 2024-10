Radar in avaria, ritardi negli aeroporti a Malpensa e Linate: cosa sta accadendo (Di domenica 20 ottobre 2024) In gran parte delle aerostazioni del Nord Italia si stanno registrando ritardi e voli dirottati a causa di un problema ai Radar di terra Ilgiornale.it - Radar in avaria, ritardi negli aeroporti a Malpensa e Linate: cosa sta accadendo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In gran parte delle aerostazioni del Nord Italia si stanno registrandoe voli dirottati a causa di un problema aidi terra

Vanno in avaria i radar di terra di Milano : ritardi e cancellazioni per i voli diretti a Malpensa e Linate - Un guasto ai radar di terra del centro di controllo di Milano ha bloccato il traffico aereo nel nord-ovest italiano nel pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre. Alcuni voli possono subire ritardi e cancellazioni, mentre altri saranno dirottati in altri aeroporti.Continua a leggere . (Fanpage.it)