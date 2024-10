Precari della scuola in piazza: "Siamo gli idonei 2020, ecco le nostre richieste" (Di domenica 20 ottobre 2024) A causa delle condizioni meteo era stata rinviata la manifestazione degli insegnanti Precari sotto la sede della direzione scolastica regionale di via Assarotti. La protesta si svolgerà venerdì 25 ottobre dalle ore 15 e riguarda i docenti idonei del concorso 2020, organizzati nel 'Movimento Genovatoday.it - Precari della scuola in piazza: "Siamo gli idonei 2020, ecco le nostre richieste" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A causa delle condizioni meteo era stata rinviata la manifestazione degli insegnantisotto la sededirezione scolastica regionale di via Assarotti. La protesta si svolgerà venerdì 25 ottobre dalle ore 15 e riguarda i docentidel concorso, organizzati nel 'Movimento

Docenti precari - il Ministro Valditara : “Chiederò all’Europa di inserire i 20mila idonei dei concorsi tra le 70mila assunzioni previste dal PNRR” - L'articolo Docenti precari, il Ministro Valditara: “Chiederò all’Europa di inserire i 20mila idonei dei concorsi tra le 70mila assunzioni previste dal PNRR” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. C'è in ballo la questione degli idonei dei concorsi che richiedono garanzie per l'assunzione senza dover nuovamente superare un ulteriore concorso. (Orizzontescuola.it)

Precariato - Valditara incontra i sindacati : assunzione più rapida idonei concorsi - supplenze quota 155mila - dal 2025 cattedre coperte a luglio - Iniziato oggi il confronto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e i sindacati per individuare misure che riducano il fenomeno del precariato. L'articolo Precariato, Valditara incontra i sindacati: assunzione più rapida idonei concorsi, supplenze quota 155mila, dal 2025 cattedre coperte a luglio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Precariato docenti - Valditara : “Bloccare i concorsi PNRR per assumere tutti gli idonei? Impossibile - rischiamo 24 miliardi di fondi” [VIDEO] - L'articolo Precariato docenti, Valditara: “Bloccare i concorsi PNRR per assumere tutti gli idonei? Impossibile, rischiamo 24 miliardi di fondi” [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . In un video pubblicato sul canale YouTube del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro Giuseppe Valditara ha affrontato la questione delle procedure di reclutamento dei docenti. (Orizzontescuola.it)