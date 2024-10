Ilnapolista.it - Partita sporca, vittoria sporca. Senza Lobotka e con le tossine nelle gambe

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)e con leLa buona notizia è lacon un secondo tempo in stile Como ma questa volta sul campo più ostile di sempre. La cattiva notizia è ancora un primo tempo brutto. C’è lo zampino degli impegni di Nations League con alcuni calciatori fermi sulle. Dall’infortunio diallo scarico fisico e mentale che non risparmia nessuno, le nazionali hanno danneggiato non poco lo stato di forma della squadra. Anche se questo non deve rappresentare una excusatio assoluta perché sono necessari, evidentemente, dei correttivi. Nel primo quarto d’ora è Caprile il protagonista salvando su due tiri pericolosi dei toscani: la conferma che tra i pali con lui e Meret il Napoli ha due certezze. Manca la gamba e in alcuni momenti anche la testa, sono slegati etensione agonistica.