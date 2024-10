"Movida fuori controllo in via Principe di Villafranca fino alle 4 del mattino..." (Di domenica 20 ottobre 2024) Ormai è confermato la città di Palermo ed i suoi cittadini sono in uno stato di abbandono, inutili le richieste di intervento alle Autorità che si reiterato da tre settimane, per una Movida fuori controllo in via Principe di Villafranca. Segnalazioni alle Autorità di giovani perlopiù minorenni Palermotoday.it - "Movida fuori controllo in via Principe di Villafranca fino alle 4 del mattino..." Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ormai è confermato la città di Palermo ed i suoi cittadini sono in uno stato di abbandono, inutili le richieste di interventoAutorità che si reiterato da tre settimane, per unain viadi. SegnalazioniAutorità di giovani perlopiù minorenni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza : la Pol-Cascine raddoppia - steward per la movida anche fuori dal centro - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Più personale per la Pol-Cascine, le pattuglie della Municipale dedicate al parco, aumento degli steward per la movida, non solo nelle piazze del centro e potenziamento della videosorveglianza. . . Sono queste le principali misure previste. (Firenzetoday.it)

Maxi controllo nelle zone della movida. Rissa fuori dalla Centrale - 18enne arrestato - V. Non solo: è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e rissa. Servizio di controllo straordinario dei carabinieri nelle zone calde della movida, tra sabato e domenica. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: diciottenne marocchino, era già gravato dal divieto di dimora nel Comune di Milano per lo stesso reato. (Ilgiorno.it)