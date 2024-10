Morto Pino Romano, boss legato alla ‘ndrangheta riferimento tra Bergamo e Brescia. Polizia in allerta per i funerali (Di domenica 20 ottobre 2024) Romano di Lombardia (Bergamo) – È Morto a 65 anni Giuseppe Pino Romano, boss legato alla 'ndrangheta e riferimento tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. È stato stroncato da infarto. Da anni viveva a Romano di Lombardia e stava finendo di scontare una condanna per estorsione. I funerali saranno celebrati lunedì nello stesso paese nella Bergamasca, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove è già stato allertato un servizio di Polizia per l'arrivo dalla Calabria di esponenti della famiglia Romano. La salma poi sarà tumulata nel cimitero di Briatico a Vibo Valenza. Lascia una compagna e cinque figli. Pino Romano fu uno dei nomi di spicco dell'indagine 'Squalo' della procura distrettuale antimafia di Brescia. Ilgiorno.it - Morto Pino Romano, boss legato alla ‘ndrangheta riferimento tra Bergamo e Brescia. Polizia in allerta per i funerali Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024)di Lombardia () – Èa 65 anni Giuseppe'ndrangheta etra la provincia die quella di. È stato stroncato da infarto. Da anni viveva adi Lombardia e stava finendo di scontare una condanna per estorsione. Isaranno celebrati lunedì nello stesso paese nella Bergamasca, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove è già statoto un servizio diper l'arrivo dCalabria di esponenti della famiglia. La salma poi sarà tumulata nel cimitero di Briatico a Vibo Valenza. Lascia una compagna e cinque figli.fu uno dei nomi di spicco dell'indagine 'Squalo' della procura distrettuale antimafia di

