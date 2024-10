Messico, in migliaia per le vie della capitale partecipano alla ‘Zombie Walk’ (Di domenica 20 ottobre 2024) Sangue finto, maschere inquietanti e vestiti strappati. migliaia di persone sono scese in strada a Città del Messico per l’annuale ‘Zombie Walk‘, la tradizionale sfilata dei non morti che va in scena nella capitale messicana, con il corteo che si svolge una settimana prima dell’inizio dei tradizionali eventi del Giorno dei Morti. Un evento festoso, ma nel quale si fa anche del bene. Ogni anno infatti ai partecipanti viene chiesto di fare una donazione alla Food Bank For All, un’organizzazione che si occupa di distribuire cibo a chi ne ha più bisogno. Lapresse.it - Messico, in migliaia per le vie della capitale partecipano alla ‘Zombie Walk’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sangue finto, maschere inquietanti e vestiti strappati.di persone sono scese in strada a Città delper l’annualeWalk‘, la tradizionale sfilata dei non morti che va in scena nellamessicana, con il corteo che si svolge una settimana prima dell’inizio dei tradizionali eventi del Giorno dei Morti. Un evento festoso, ma nel quale si fa anche del bene. Ogni anno infatti ai partecipanti viene chiesto di fare una donazioneFood Bank For All, un’organizzazione che si occupa di distribuire cibo a chi ne ha più bisogno.

Ayotzinapa - migliaia in marcia in Messico per chiedere verità sui 43 studenti scomparsi : “Vogliamo giustizia - l’esercito complice” - Lo Stato ha coperto tante cose anche tramite i media, che hanno cercato di ribaltare la realtà. Con loro sotto la pioggia di Città del Messico ci sono migliaia di persone, che hanno mostrato rabbia e sdegno per una vicenda in cui manca ancora la verità. . Perché voi considerate responsabile l’esercito e non i gruppi criminali?Diciamo che la criminalità organizzata era coinvolta, ovviamente, non ... (Ilfattoquotidiano.it)