Agi.it - Matej Rodin nuovo eroe del Rakow, ecco perché

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI -, difensore croato di 28 anni, è ildel Raków Cz?stochowa, centenario club polacco che solo da pochi anni milita stabilmente nel campionato di massima serie (Ekstraklasa)., che tra il giugno del 2019 e il febbraio 2020 faceva parte della rosa del Perugia in serie B senza però mai vedere il campo, è stato il protagonista assoluto (nel bene e nel male) del match di domenica 20 ottobre vinto dal1-0 sul Pogon Szczecin, un successo che consente ai rossoblù di casa di restare al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Lech. Ebbene, nel caso dineppure il più creativo e fantasioso dei sceneggiatori avrebbe potuto prevedere un finale di gara assurdo come quello capitato al giocatore.