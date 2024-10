Marvel conferma ufficialmente che Scarlet Witch è morta in Doctor Strange Nel Multiverso della Follia (Di domenica 20 ottobre 2024) Marvel conferma ufficialmente che Scarlet Witch è morta in Doctor Strange Nel Multiverso della Follia Il destino di Scarlet Witch ha ricevuto un terribile aggiornamento: la Marvel ha confermato che il personaggio è morto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il pubblico era curioso di conoscere il destino di Wanda Maximoff verso la fine del film, poiché non era chiaro. Mentre Scarlet Witch è stata apparentemente schiacciata dalla caduta di rocce, i personaggi della linea temporale del MCU non rimangono sempre morti e i suoi poteri mistici sembravano poterla salvare in qualche modo. Tuttavia, nel libro del MCU intitolato Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, la tragica fine di Scarlet Witch sembra essere confermata. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024)cheinNelIl destino diha ricevuto un terribile aggiornamento: lahato che il personaggio è morto innel. Il pubblico era curioso di conoscere il destino di Wanda Maximoff verso la fine del film, poiché non era chiaro. Mentreè stata apparentemente schiacciata dalla caduta di rocce, i personaggilinea temporale del MCU non rimangono sempre morti e i suoi poteri mistici sembravano poterla salvare in qualche modo. Tuttavia, nel libro del MCU intitolatoStudios TheCinematic Universe: An Official Timeline, la tragica fine disembra essereta.

