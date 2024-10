Maltempo in Emilia Romagna: diramata una nuova allerta rossa. Gli ultimi aggiornamenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 – E’ di nuovo allerta rossa sul territorio dell’Emilia Romagna, dopo l’alluvione che ha colpito le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Questa volta non per i temporali – non sono infatti previste precipitazioni rilevanti – bensì per le criticità idrauliche che si stanno registrando in queste ore. A destare particolare preoccupazione sono l’Enza, il Secchia, il Reno e tutti i loro affluenti che hanno superato la soglia 3 di allarme. Le piene degli ultimi due corsi d’acqua sono attese per la giornata di domani nei tratti a valle. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna: diramata una nuova allerta rossa. Gli ultimi aggiornamenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 – E’ di nuovosul territorio dell’, dopo l’alluvione che ha colpito le province di Bologna, Modena e Reggio. Questa volta non per i temporali – non sono infatti previste precipitazioni rilevanti – bensì per le criticità idrauliche che si stanno registrando in queste ore. A destare particolare preoccupazione sono l’Enza, il Secchia, il Reno e tutti i loro affluenti che hanno superato la soglia 3 di allarme. Le piene deglidue corsi d’acqua sono attese per la giornata di domani nei tratti a valle.

Emilia-Romagna in allerta rossa per criticità idraulica : effetti delle piogge recenti - Questo scenario potrebbe ridurre l’efficacia di scarichi e altre misure di emergenza per limitare gli allagamenti. I rischi di frane e di esondazione sono aumentati anche per la fragilità dei versanti collinari, già compromessi dall’accumulazione di precipitazioni abbondanti nelle ultime 48 ore. Queste condizioni meteorologiche continuano a preoccupare sia i residenti sia le autorità locali. (Gaeta.it)

Emergenza in Emilia-Romagna : la Protezione Civile dell’Umbria interviene per soccorrere popolazione colpita - Tra i comuni coinvolti nella missione ci sono Acquasparta, Marsciano, Monteleone d’Orvieto, Montone, Pietralunga, Terni e Città di Castello. Grazie alla mobilitazione delle risorse e alla disponibilità dei volontari, è possibile sperare in una rapida normalizzazione della situazione nelle zone del territorio emiliano-romagnolo che ora sono sotto pressione a causa del maltempo. (Gaeta.it)

Emilia-Romagna : ondata di maltempo e l’irruzione dei selfie estremi nei luoghi pericolosi - Le immagini che immortalano momenti di adrenalina possono sembrare affascinanti per alcuni, ma la realtà è che questi luoghi possono diventare rapidamente pericolosi. Eventi atmosferici gravi come quelli attuali dovrebbero fungere da richiamo alla responsabilità per tutti. I carabinieri, in particolare, hanno stretto un intenso programma di vigilanza per garantire la sicurezza pubblica e fornire ... (Gaeta.it)