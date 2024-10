Notizie.com - Maltempo, immagini drammatiche da Bologna a Catania: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sonolediche arrivano in Italia. Stivale colpito daciora? Nel weekend sono state colpite numerose città nel nostro paese, con allagamenti, raffiche di vento e tantissimi danni.in Italia,(ANSA) Notizie.comLa situazione più delicata arriva dall’Emilia Romagna dove 400 volontari e oltre mille operatori della Protezione Civile sono operativi nelle zone più colpite. Sono oltre 300 gli interventi dei Vigili del fuoco. Allerta rossa nella regione con 15 fiumi sopra la soglia e gravi danni. Un ragazzo di 20 anni, Simone Farinelli, ha perso la vita a Pianoro rimasto intrappolato in un’acqua trascinata via dalla forza dell’acqua. Al momento non si registrano altri dispersi o scomparsi.