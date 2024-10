L'IDF:evacuate due quartieri di Beirut (Di domenica 20 ottobre 2024) 4.00 Nella notte l'esercito israeliano ha chiesto ai residenti di due quartieri nella periferia sud di Beirut di evacuare, in previsione di un attacco a due edifici che secondo l'IDF ospitano strutture militari di Hezbollah. Gli edifici si trovano nei quartieri di Haret Hreik e Hadath Beirut, ha detto l'IDF in un messaggio alla popolazione. "Siete nelle vicinanze di strutture e interessi affiliati a Hezbollah, contro i quali le Forze di Difesa Israeliane agiranno nel prossimo futuro", ha avvertito l'esercito. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 4.00 Nella notte l'esercito israeliano ha chiesto ai residenti di duenella periferia sud didi evacuare, in previsione di un attacco a due edifici che secondo l'IDF ospitano strutture militari di Hezbollah. Gli edifici si trovano neidi Haret Hreik e Hadath, ha detto l'IDF in un messaggio alla popolazione. "Siete nelle vicinanze di strutture e interessi affiliati a Hezbollah, contro i quali le Forze di Difesa Israeliane agiranno nel prossimo futuro", ha avvertito l'esercito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bombe su bombe - il terrore si estende anche nei quartieri centrali di Beirut - Una fortissima esplosione si è sentita a Beirut poco prima delle 20 locali di ieri sera. Le ambulanze sono dovute correre per la prima volta dall’inizio di questa guerra tra […] The post Bombe su bombe, il terrore si estende anche nei quartieri centrali di Beirut first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)