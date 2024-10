It.insideover.com - La Croazia al centro degli intrighi balcanici: bandita l’ex spia inglese che flirtava con i russi

Leggi tutta la notizia su It.insideover.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Anthony Monckton, ex ufficiale dell’intelligence britannica MI6, è oggi aldi una delicata vicenda geopolitica in, che ha suscitato scalpore sia a livello nazionale sia internazionale. Dopo una lunga carriera nei servizi segreti britannici, Monckton è diventato un rispettato consulente di Westminster, offrendo la propria esperienza in ambito strategico e di intelligence a Laalchecon iInsideOver.