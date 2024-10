Individuato il corpo senza vita del disperso nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato Individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese), dopo che nella notte l'auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. Sono in corso le operazioni di recupero. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Quotidiano.net - Individuato il corpo senza vita del disperso nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) È statodall'elicottero dei vigili del fuoco ildella persona dispersa a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel), dopo che nella notte l'auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. Sono in corso le operazioni di recupero. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Caso Liliana Resinovich - dov’era il corpo prima del ritrovamento? Lo zoologo : “Non nel bosco dove è stato individuato” - La famiglia della donna ha chiesto anche l’ausilio di uno zoologo, Nicola Bressi, perché accerti quali animali popolano l’area boschiva attorno al parco di San Giovanni, dove era stato trovato il corpo della donna, analizzandone il comportamento. Il giudice, respingendo la richiesta di archiviazione e ordinando alla procura l’iscrizione del fascicolo per omicidio volontario, aveva indicato 25 ... (Ilfattoquotidiano.it)

Susanna Recchia - individuato un corpo su un isolotto a valle del Piave - VIDOR - Un corpo a valle del Piave, fermo all'altezza di un isolotto. È quello che sarebbe stato individuato poco prima delle 10 dall'elicottero impegnato nelle ricerca di Susanna... (Ilgazzettino.it)

Naufragio Bayesian : individuato il corpo dell'ultima dispersa - Gli speleo sub dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo senza vita dell'ultima dispersa del naufragio, Hannah Lynch, la figlia diciottenne del magnate inglese scomparsa nel naufragio dell'imbarcazione Bayesian avvenuto lunedì scorso. (Servizio Ansa di Carla Fundarotto) . I sub stanno recuperando il corpo della ragazza per riportarlo in superficie. (Ilfoglio.it)