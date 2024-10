Il Signore degli Anelli: The Hunt of Gollum sarà un film unico, non due, ma il malinteso è nato perché c’è in sviluppo un altro film… (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Signore degli Anelli: The Hunt of Gollum sarà un film unico, non due, ma il malinteso è nato perché c’è in sviluppo un altro film A marzo, abbiamo saputo che un nuovo film di Il Signore degli Anelli intitolato The Hunt for Gollum uscirà nei cinema nel 2026, con Andy Serkis a bordo per dirigere e riprendere il ruolo del protagonista, Sméagol, dopo aver dato vita per la prima volta all’iconico personaggio nella trilogia di Peter Jackson. Jackson e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno anche come produttori e “saranno coinvolti in ogni fase del percorso“, secondo il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav. Più di recente, i commenti di Sir Ian McKellen sembravano suggerire che il film sarebbe stato diviso in due parti, cosa che Boyens ha ora smentito. Tuttavia, è in lavorazione un secondo film, che molto probabilmente si concentrerà su Gandalf. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il: Theofun, non due, ma ilc’è inunA marzo, abbiamo saputo che un nuovodi Ilintitolato Theforuscirà nei cinema nel 2026, con Andy Serkis a bordo per dirigere e riprendere il ruolo del protagonista, Sméagol, dopo aver dato vita per la prima volta all’iconico personaggio nella trilogia di Peter Jackson. Jackson e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno anche come produttori e “saranno coinvolti in ogni fase del percorso“, secondo il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav. Più di recente, i commenti di Sir Ian McKellen sembravano suggerire che ilsarebbe stato diviso in due parti, cosa che Boyens ha ora smentito. Tuttavia, è in lavorazione un secondo, che molto probabilmente si concentrerà su Gandalf.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per i settant’anni dalla pubblicazione de ”Il Signore degli Anelli” alla Reggia di Venaria arriva la mostra ”TOLKIEN. Uomo - Professore - Autore” - Uomo, Professore, Autore è la loro casa. Roma è stata la prima tappa di un percorso che, dopo Napoli, arriva alla Reggia di Venaria, proseguirà a Catania per finire l’itineranza a Trieste nell’autunno 2025. . «In un buco nel terreno viveva uno Hobbit». Spazio anche agli adattamenti cinematografici vecchi e nuovi, dal film d’animazione di Ralph Bakshi, alla trilogia de Il Signore degli ... (Metropolitanmagazine.it)

Il Signore degli Anelli : altri film in arrivo dalla celebre saga - Lord of the Rings: The Hunt for Gollum e le note di produzione Il nuovo film s’intitolerà Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, e verrà diretto da Andy Serkis, il cui nome sarà collegato anche all’interpretazione del protagonista “Gollum“. Ed ancora: Stiamo giocando con un certo numero di idee, ma la maggior parte di queste idee include Gandalf. (Universalmovies.it)

Il Signore degli Anelli : il nuovo film sarà davvero diviso in due parti? La sceneggiatrice fa chiarezza - Successivamente, è arrivata la notizia che uno di questi progetti in arrivo si sarebbe intitolato Caccia a Gollum, ambientato poco prima degli eventi principali de La Compagnia dell'Anello, e che sarebbe stato diretto da nientemeno che Gollum stesso: Andy Serkis. Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum sarebbe solo il primo dei due film in live-action in arrivo prodotti dalla Warner All'inizio ... (Movieplayer.it)