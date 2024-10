Il romanzo di Aurora Ruffino: un percorso di crescita e resilienza (Di domenica 20 ottobre 2024) Scopriamo come 'Volevo salvare i colori' affronta temi universali attraverso la storia di Vanessa Aurora Ruffino e il suo esordio letterario: un viaggio tra dolore e rinascita su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Il romanzo di Aurora Ruffino: un percorso di crescita e resilienza Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Scopriamo come 'Volevo salvare i colori' affronta temi universali attraverso la storia di Vanessae il suo esordio letterario: un viaggio tra dolore e rinascita su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aurora Ruffino - l'intervista : l'infanzia senza la madre - la famiglia - il romanzo e la carriera d'attrice - Nel suo romanzo d'esordio, Volevo salvare i colori, l'attrice ha messo un pezzo della sua storia. E qui ci spiega come è sopravvissuta alla rabbia e al dolore, anche grazie alla gentilezza verso di sé. (Vanityfair.it)

Dal cinema ai libri : Aurora Ruffino presenta a Firenze il suo romanzo d’esordio - I registi e le registe selezionate che hanno partecipato al laboratorio presso Villa Grassina a Pelago, guidati e coordinati dal team di Sentiero Film Factory culmineranno poi la loro esperienza con il pitch in presenza, programmato per il 12 ottobre presso il nuovo spazio polifunzionale The Square (via Domenico Cirillo, 1/r) grazie alla collaborazione con la produzione residente Serious Game. (Lanazione.it)