Il cane Max saluta le sue mucche e io penso a Tulip la protagonista di un racconto speciale

(Di domenica 20 ottobre 2024) di Nadia D’Agaro “Le due” titola il primo capitolo di un libricino non recente, uscito in Inghilterra nel 1956, poi ripubblicato dieci anni più tardi con un’appendice, e infine approdato in Italia nel 2007 per Voland: Il miodi Joe Randolph Ackerley, nella traduzione di Giona Tuccini a cui si deve anche la postfazione. Quali sono le due? Ebbene: una è lain presenza del suo proprietario, Joe Randolph Ackerley, l’altra è lasenza Joe.è unpastore tedesco femmina, appartenente quindi a una razza di cani pastori, e i pastori sono divisibili in due tipologie: quelli che gestiscono il branco di pecore, come i border collie, e quelli che li proteggono, come i maremmani.