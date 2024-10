Quotidiano.net - Idf ordina l'evacuazione di due quartieri a sud di Beirut

(Di domenica 20 ottobre 2024) L'esercito israeliano hato ai civili che si trovavano in dueal sud di, vicino a strutture che ha detto "appartenere a Hezbollah", di evacuare immediatamente, mostrando le strutture su due mappe e dicendo che l'esercito avrebbe presto "lanciato contro di loro una operazione" . L'"avviso urgente" è stato emesso dal portavoce arabo dell'esercito Avichay Adraee e riguardava idi Haret Hreik e Hadath. "Vi trovate vicino a strutture e interessi affiliati a Hezbollah, contro cui l'Idf (le forze di difesa israeliane, ndr) opererà nel prossimo futuro", ha detto Adraee su Telegram. "Per la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari, dovete evacuare immediatamente l'edificio e quelli adiacenti e allontanarvi da esso per una distanza non inferiore a 500 metri".