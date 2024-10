Gli Spurs si scatenano nel secondo tempo accumulando ulteriore miseria sugli Hammers in difficoltà (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-19 16:15:03 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Una prestazione dilagante nel secondo tempo degli Spurs ha regalato alla squadra di Ange Postecoglou una convincente vittoria per 4-1 sul West Ham al Tottenham Hotspur Stadium sabato. Gli Spurs hanno segnato tre gol in soli otto minuti dopo l’intervallo conquistando tutti e tre i punti e vantandosi nel derby di Londra. Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, Heung-Min Son e un autogol hanno fatto sì che i padroni di casa si lasciassero definitivamente alle spalle la sconfitta contro il Brighton due settimane fa – un risultato che Postecoglou ha definito il peggiore da quando è subentrato. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-19 16:15:03 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Una prestazione dilagante neldegliha regalato alla squadra di Ange Postecoglou una convincente vittoria per 4-1 sul West Ham al Tottenham Hotspur Stadium sabato. Glihanno segnato tre gol in soli otto minuti dopo l’intervallo conquistando tutti e tre i punti e vantandosi nel derby di Londra. Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, Heung-Min Son e un autogol hanno fatto sì che i padroni di casa si lasciassero definitivamente alle spalle la sconfitta contro il Brighton due settimane fa – un risultato che Postecoglou ha definito il peggiore da quando è subentrato.

