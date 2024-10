Sport.quotidiano.net - Empoli-Napoli, Conte: "Primo tempo negativo, poi abbiamo meritato la vittoria"

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Il messaggio Antoniolo aveva mandato già in estate prima di ribadirlo a più riprese in quasi ogni conferenza stampa: ildeve imparare a sporcarsi l'abito nelle partite più complicate. La lezione sembra essere stata imparata dagli azzurri, che espugnano il Castellani digrazie al rigore trasformato da Khvicha Kvaratskhelia e non senza aver sofferto sia prima sia dopo il guizzo decisivo. Le dichiarazioni diIn una delle sue tante vite precedenti, si sarebbe detto che vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta: in effetti anche ilazzurro, in parte, ribadisce il concetto. "Questa era una partita che volevamo nostra a ogni costo, ma quando alla vigilia delle gare lancio dei moniti non è per fare pretattica. L'è una delle squadre più in salute del campionato e qui al Castellani non aveva ancora subito.