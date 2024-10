Eccellenza Lazio, gironi A e B: i risultati della settima giornata di campionato (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è conclusa gran parte della settima giornata dei due gironi di Eccellenza Lazio.IL GIRONE AContinuano gli scalpi eccellenti della Sorianese, che questa settimana si leva la soddisfazione di battere il Pomezia, candidato alla promozione, in casa sua con il gol di Polidori. Reti bianche Romatoday.it - Eccellenza Lazio, gironi A e B: i risultati della settima giornata di campionato Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è conclusa gran partedei duedi.IL GIRONE AContinuano gli scalpi eccellentiSorianese, che questana si leva la soddisfazione di battere il Pomezia, candidato alla promozione, in casa sua con il gol di Polidori. Reti bianche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza Lazio - gironi A e B : i risultati della sesta giornata di campionato - IL GIRONE A Bagarre totale in vetta al girone A, con il Civitavecchia che guarda tutti dall'alto in basso con la vittoria in casa Romulea che lo mantiene al primo posto in classifica, forte della doppietta di. . . . Si è conclusa gran parte della sesta giornata dei due gironi di Eccellenza Lazio. (Romatoday.it)

Eccellenza Lazio - gironi A e B : i risultati della quinta giornata di campionato - Si è conclusa gran parte della quinta giornata dei due gironi di Eccellenza Lazio. IL GIRONE A In attesa dei due posticipi continua la sfida a distanza in vetta tra Pomezia e Valmontone, con i primi che vincono con grande fatica in casa contro la Romulea e i secondi che si liberano di... (Romatoday.it)

Eccellenza Lazio - gironi A e B : i risultati della quarta giornata di campionato - Nel big match di giornata è il gol di Massella a fare la differenza. Il girone A Resta in totale equilibrio il girone A, con il Civitavecchia che resta in vetta nonostante il pari a reti bianche di Colleferro. . Si è conclusa gran parte della quarta giornata dei due gironi di Eccellenza Lazio. (Romatoday.it)