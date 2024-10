È boom di ville di lusso in Salento e Valle d?Itria. Aumentano gli stranieri. Ecco quali sono le soluzioni più cercate (Di domenica 20 ottobre 2024) La Puglia terra di ville di lusso, casolari da rivalutare, palazzi storici. Che siano proprietà a due passi dal mare nel Salento, tra gli ulivi della Valle d'Itria, nelle campagne del Quotidianodipuglia.it - È boom di ville di lusso in Salento e Valle d?Itria. Aumentano gli stranieri. Ecco quali sono le soluzioni più cercate Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La Puglia terra didi, casolari da rivalutare, palazzi storici. Che siano proprietà a due passi dal mare nel, tra gli ulivi dellad'Itria, nelle campagne del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rolls Royce - ville di lusso - barche d’epoca : sequestro da 47 milioni a un imprenditore “socialmente pericoloso” - La maggior parte dei beni sono già stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito della vicenda penale che ha portato all’arresto in custodia cautelare del soggetto proposto. I. O. Il provvedimento ablativo in questione è il risultato dell’impegno del Tribunale di Roma, della Procura della Repubblica di Roma e della Guardia di Finanza capitolina ... (Ilfaroonline.it)

Auto storiche - ville di lusso e una barca d’epoca unica al mondo : sequestri 47 milioni a un imprenditore romano - Il tutto acquistato coi redditi nascosti di una “galassia societaria" con sede in paradisi fiscali: aziende tutte intestate a prestanome. L’indagine Gli approfondimenti dei finanzieri hanno permesso di ricondurre all'imprenditore "la gestione e la titolarità di fatto, in forma diretta o indiretta, di una galassia societaria" con sede anche in paradisi fiscali, intestate formalmente a ... (Quotidiano.net)

Evasione fiscale e riciclaggio : a Livorno la Finanza sequestra 450mila euro - ville e auto di lusso - Nel dettaglio sono stati confiscati: 250mila sui conti correnti. . . . La guardia di finanza di Livorno ha sequestrato beni per oltre 700mila euro a carico di persone fisiche e giuridiche in relazione a reati riconducibili a violazioni fiscali, riciclaggio e responsabilità amministrativa delle società. (Livornotoday.it)