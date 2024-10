Napolipiu.com - De Laurentiis non si ferma: pronto un nuovo regalo per Conte

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Napoli, promte altre mosse di mercato per completare la rosa Aurelio Denon si èto ai 150 milioni spesi nell’ultima finestra di mercato e potrebbe esserea completare l’opera con altri rinforzi per Antonio. Tuttavia, il presidente ha messo in chiaro le condizioni: il Napoli farà nuovi acquisti solo in caso di cessioni a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. L’obiettivo principale non è lo scudetto, come qualcuno prova a far credere per aumentare la pressione, ma il ritorno in Champions League dopo un anno complicato che ha visto gli azzurri chiudere in decima posizione. La stagione di transizione è stata archiviata, e ora Devuole dare atutte le carte per riportare il Napoli dove merita.