Sport.quotidiano.net - Citterio: "Spirito da Champions. La classifica la guardiamo più avanti"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 - Squalificato il tecnico Palladino (in un box in tribuna per tutta la gara anche se in costante contatto telefonico con la panchina) la scena se l'è presa Stefano, vice dell'allenatore campano. Anche in sala stampa si è presentato lui per commentare la sfida stravinta del 'Via del Mare', vinta 6-0 grazie alle doppiette di Cataldi e Colpani e alle reti di Beltran e Parisi. “È cambiato il lavoro e la testa dei ragazzi: ora stiamo raccogliendo dei frutti, stiamo allenando degli uomini prima dei calciatori: si vede dallocon cui tutti affrontano le partite. Oggi abbiamo perso un giocatore importante dopo appena 5’ (Gudmundsson, ndr) ma chi è entrato al posto suo ha fatto benissimo. Le vittorie sono frutto di questo”.Colpani finalmente si è sbloccato. “I gol aiutano sempre gli attaccanti.