Cultweb.it - Chi era Adamo Dionisi, l’ex ultrà della Lazio diventato attore dopo il carcere

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)è stato undi successo, noto al grande pubblico per la partecipazione al film e alla serie di culto, Suburra. L’avviosua sua carriera nel mondo dello spettacolo è il simbolo di una rinascita avvenuta in. Ex capotifoso del più noto gruppo ultras, finì in prigione, a Rebibbia, per reati legati alla droga. Qui, però, iniziò a interessarsi al teatro e alla recitazione che divenne la sua nuova ragione di vita.nasce a Roma, nel popolare quartiereMagliana, il 30 settembre del 1965. Soprannominato il Marchese, per i modi raffinati, il suo è un volto notissimo negli ambienti del tifo capitolino e in particolare di quello biancoceleste.