CASO DYBALA, Scontro in DIRETTA ||| "C'era Già L'AEREO". "NON Voleva RESTARE alla ROMA" (Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA, il CASO DYBALA: fra Enrico Camelio e Mirko Calemme si scaldano i toni: scopri cos'è successo durante la DIRETTA di TVPlay Toni accesi senza filtri fra Mirko Calemme, giornalista e inviato di AS, ed Enrico Camelio sulla vicenda Paulo DYBALA ed il suo mancato addio alla ROMA nell'ultima estate di calciomercato di Serie A: sentite che dichiarazioni! Un dibattito sull'argentino, che ha scelto di RESTARE in giallorosso. Avrà fatto bene alla squadra oppure no? Le sue prestazioni non sono state delle migliori fin qui, facendo nascere una discussione che si porterà avanti per il resto dell'anno se la Joya non invertirà la marcia. L'articolo CASO DYBALA, Scontro in DIRETTA "C'era Già L'AEREO". "NON Voleva RESTARE alla ROMA" proviene da TvPlay.it.

Esonero di De Rossi fa discutere : pesa il caso Dybala - la Repubblica – Esonero di De Rossi fa discutere: pesa il caso Dybala L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’esonero di Daniele De Rossi. … L'articolo Esonero di De Rossi fa discutere: pesa il caso Dybala proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Roma-Empoli : ritorno in campo dopo il caso Dybala - formazioni orari e tv - All. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per il fischietto friulano si tratterà della decima direzione nel massimo campionato di Serie A, la prima di questa stagione. (Sport.quotidiano.net)

Cronologia del ‘caso Dybala’ : dall’andare con Míchel in Arabia con un contratto da 75 ‘kili’ al restare a Roma… in meno di 24 ore! - Questo rapporto, però, sembrava destinato a finire quest’estate dopo l’offerta (quasi) irrefutabile che ha ricevuto da Al-Qaadish di Míchel. com, sempre a caccia di notizie per tenervi sempre aggiornati sui fatti principali del calcio di casa nostra e non solo. Lui accordo definitivo per recarsi in Arabia e firmare con Al-Qaadish di Míchel per un prezzo di 75 “chili” Per tre stagioni rimase ... (Justcalcio.com)