Bene Giorgia e Tananai. Male Fred De Palma e Rose Villain, peggio Benji&Fede. Le recensioni delle nuove uscite musicali della settimana (Di domenica 20 ottobre 2024) In una settimana dalle tante bocciature di sicuro salviamo una serie di album molto interessanti, quello di Tananai è ben fatto, vedremo quanto sarà ficcante. Sicuramente è ficcante quello dei Pop X, sicuramente è eccellente quello dei Calibro 35. Una disgrazia gratuita quello di Simba La Rue. Meglio la sezione singoli, nella quale troviamo con tutta la gioia possibile Giorgia, una talmente brava che fa del Male alla discografia odierna. Spacca Cosmo, così come i Santi Francesi e anche Giuse The Lizia, Bene Emma Nolde, benissimo Giorgieness. Un dono il pezzo che unisce Cassandra Raffaele e Brunori SaS. Diversi però anche qui i bocciati: da Fred De Palma e Rose Villain a Nina Zilli, Benji&Fede non ne parliamo nemmeno, Albe e Riki, due ex Amici, riemergono con un pop sfacciato e deprimente. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) In unadalle tante bocciature di sicuro salviamo una serie di album molto interessanti, quello diè ben fatto, vedremo quanto sarà ficcante. Sicuramente è ficcante quello dei Pop X, sicuramente è eccellente quello dei Calibro 35. Una disgrazia gratuita quello di Simba La Rue. Meglio la sezione singoli, nella quale troviamo con tutta la gioia possibile, una talmente brava che fa delalla discografia odierna. Spacca Cosmo, così come i Santi Francesi e anche Giuse The Lizia,Emma Nolde, benissimo Giorgieness. Un dono il pezzo che unisce Cassandra Raffaele e Brunori SaS. Diversi però anche qui i bocciati: daDea Nina Zilli, Benji&Fede non ne parliamo nemmeno, Albe e Riki, due ex Amici, riemergono con un pop sfacciato e deprimente.

