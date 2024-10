Ballando Con Le Stelle, Pronostici: Ecco La Coppia Vincitrice! (Di domenica 20 ottobre 2024) Ballando Con Le Stelle, Pronostici: Ecco quale sarà la Coppia Vincitrice di questa edizione, secondo gli scommettitori! Bianca Guaccero: La Favorita di “Ballando con le Stelle” Siamo ormai alle battute finali di Ballando con le Stelle, e l’impressione generale è che questa edizione sia dominata dalle donne. A contendersi la vittoria sono principalmente Bianca Guaccero, Nina Zilli e Federica Nargi, con l’unica eccezione maschile rappresentata da Luca Barbareschi. Dopo l’ultima puntata, la conduttrice pugliese sembra aver preso il comando della competizione, diventando la favorita assoluta per la vittoria finale. Un Successo Strepitoso per Bianca e Giovanni Nella terza puntata, Bianca Guaccero e il suo partner, Giovanni Pernice, hanno dato prova di una sintonia straordinaria, ottenendo il massimo punteggio dalla giuria. Uominiedonnenews.it - Ballando Con Le Stelle, Pronostici: Ecco La Coppia Vincitrice! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Con Lequale sarà ladi questa edizione, secondo gli scommettitori! Bianca Guaccero: La Favorita di “con le” Siamo ormai alle battute finali dicon le, e l’impressione generale è che questa edizione sia dominata dalle donne. A contendersi la vittoria sono principalmente Bianca Guaccero, Nina Zilli e Federica Nargi, con l’unica eccezione maschile rappresentata da Luca Barbareschi. Dopo l’ultima puntata, la conduttrice pugliese sembra aver preso il comando della competizione, diventando la favorita assoluta per la vittoria finale. Un Successo Strepitoso per Bianca e Giovanni Nella terza puntata, Bianca Guaccero e il suo partner, Giovanni Pernice, hanno dato prova di una sintonia straordinaria, ottenendo il massimo punteggio dalla giuria.

