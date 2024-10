Accoltellato al cinema, il papà del 15enne: "Volevano ucciderlo" (Di domenica 20 ottobre 2024) Sangue all'Uci cinemas di Casoria, in via San Salvatore, dove un 15enne è stato Accoltellato. I fendenti indirizzati all'altezza del fegato erano profondi. Trasferito all’ospedale del Mare di Napoli il giovanissimo risulta in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Ad intervenire sul Napolitoday.it - Accoltellato al cinema, il papà del 15enne: "Volevano ucciderlo" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sangue all'Ucis di Casoria, in via San Salvatore, dove unè stato. I fendenti indirizzati all'altezza del fegato erano profondi. Trasferito all’ospedale del Mare di Napoli il giovanissimo risulta in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Ad intervenire sul

