Ilfoglio.it - Yuri Shirai: “Il ricordo di mio padre, una vita per il karate”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nel 1965 venne in Italia per restarci sei mesi. Invece sono stati quasi sessant’anni, fino all’addio nella chiesa di Sant’Andrea a Milano dove un migliaio di persone ha salutato il 10 ottobre scorso il maestro Hiroshi, cintura nera decimo dan, tra i massimi esponenti delin Italia e nel mondo. Grazie a lui quest’arte marziale, che al suo arrivo contava sparuti pionieri nel Lazio e in Toscana, si diffuse con numeri imponenti, e piaccia o meno si sviluppò anche nella dimensione sportiva. L’aggettivo “iconico”, se l’uso non lo avesse involgarito, si accompagnerebbe senza esagerare al nome di, che attraverso ilcontribuì anche a stimolare l’interesse per la cultura giapponese.