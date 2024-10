Liberoquotidiano.it - "Vuoi vedere pure quelli?": Rocco Siffredi, la 'proposta indecente' a Quantin Tarantino

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Quentin, che era a Cannes per presentare il suo primo film 'Cani da rapina', è venuto sul set dove giravo con mia moglie 'Bodyguard' e mi ha detto: 'You are the italian in Chamelons' e io gli ho risposto: 'vedii film porno?' e lui: 'Ehy come on'":lo ha raccontato a Luca Casadei nella nuova puntata del podcast “One More Time”. L'attore, poi, ha parlato anche di un momento importante della sua carriera: "Gli Oscar del porno erano in concomitanza con il Festival di Cannes. Mi sono sentito davvero figo quando ho vinto per il primo anno il premio 'miglior attore'. In giro per strada tutta la Francia sapeva chi ero". Nell'intervista, l'attore si è raccontato anche al di là del personaggio pubblico, non nascondendo contraddizioni e dolore.