Valle dei polli, il Gruppo Fileni condannato ad Ancona per il cattivo odore sprigionato da 4 allevamenti. La difesa: "Noi sempre corretti"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo anni di proteste da parte di cittadini e comitati, il Tribunale diha emesso quattro decreti penali di condanna per le esalazioni maleodoranti prodotte in altrettantidi, tutti insina, nei confronti di Giovanni, legale rappresentante delle società che gestiscono gli impianti. Dunque la Ponte Pio, Agricolae Agricola Biologica. Il reato contestato, getto pericoloso di cose, viola l’articolo 674 del codice penale che punisce chi provochi emissioni o gas, vapori o fumo atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. I decreti riguardano gli impianti di Ripa Bianca, Cannuccia, Ponte Pio e Monte Roberto, su cui è in corso un altro procedimento e prevedono – per ciascun sito – un’ammenda di quattromila euro.