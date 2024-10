Trasferta a Fossombrone carica di insidie (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo le tre vittorie in Trasferta conquistate in altrettanti match, l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare domani pomeriggio alle 15, uno degli avversari più ostici della sua recente storia calcistica. Con il Fossombrone, infatti, le ‘battaglie sportive’ risalgono già ai tempi in cui le due squadre militavano nel campionato di Eccellenza e si giocavano la promozione in Serie D. Lo stadio ‘Marcello Bonci’ è stato teatro di grandi sfide, sempre molto combattute e quella di domani sarà un’altra tappa tutta da vedere. L’Atletico Ascoli è reduce dal pareggio conquistato contro l’arcigno L’Aquila. Il Fossombrone di mister Michele Fucili ha invece ‘passeggiato’ sulla malcapitata Civitanovese espugnando il campo rossoblù con un netto 0-3. Ilrestodelcarlino.it - Trasferta a Fossombrone carica di insidie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo le tre vittorie inconquistate in altrettanti match, l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare domani pomeriggio alle 15, uno degli avversari più ostici della sua recente storia calcistica. Con il, infatti, le ‘battaglie sportive’ risalgono già ai tempi in cui le due squadre militavano nel campionato di Eccellenza e si giocavano la promozione in Serie D. Lo stadio ‘Marcello Bonci’ è stato teatro di grandi sfide, sempre molto combattute e quella di domani sarà un’altra tappa tutta da vedere. L’Atletico Ascoli è reduce dal pareggio conquistato contro l’arcigno L’Aquila. Ildi mister Michele Fucili ha invece ‘passeggiato’ sulla malcapitata Civitanovese espugnando il campo rossoblù con un netto 0-3.

