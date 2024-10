Tornano in Italia i 12 migranti rimasti in Albania, destinazione Cara di Bari (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese i 12 migranti pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin in Albania provenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio costruita da poco dall'Italia nel Paese delle Aquile, a Gjader. A coordinare le L'articolo Tornano in Italia i 12 migranti rimasti in Albania, destinazione Cara di Bari proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo () di-Palese i 12pronti a partire a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin inprovenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio costruita da poco dall'nel Paese delle Aquile, a Gjader. A coordinare le L'articoloini 12indiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - interrogazione al Parlamento UE di Pd - M5s e Avs sul “modello Albania” - . . BRUXELLES – “La Commissione europea ha affermato che il protocollo Italia-Albania per il rimpatrio forzato in un Paese terzo dei migranti non è previsto dalle norme comunitarie e quindi tutti gli eurodeputati Pd, M5s e Avs hanno presentato un’interrogazione scritta, promossa dalla parlamentare europea Cecilia Strada, per chiedere se sarà avviata una procedura di infrazione”. (Imolaoggi.it)

Migranti - in viaggio verso Bari i 12 di rientro dall’Albania - . È in navigazione verso Bari, dopo la partenza dall’Albania, la motovedetta della Guardia Costiera ‘Visalli’ giunta ieri a Shengjin per imbarcare i 12 migranti condotti nei giorni scorsi nel centro d’accoglienza di Gjader. Il centrodestra è andato all’attacco dei giudici figurando un nuovo scontro tra poteri dello Stato, mentre le opposizioni se la prendono con il governo e puntano il dito ... (Lapresse.it)

Rimpatri - giudici bocciano “modello Albania” : i 12 migranti stanno tornando in Italia - Una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, ha fatto salire a bordo i migranti e li sta portando a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Stanno tornando in Italia i dodici migranti per i quali il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri in Albania. (Tg24.sky.it)