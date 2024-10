Ten Hag: “McTominay al Napoli? Costretto a cederlo, non volevo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico del Manchester United rivela il rammarico per la cessione di Scott McTominay nella scorsa estate Scott McTominay è stato uno dei grandi colpi del mercato estivo del Napoli. Il club azzurro è riuscito ad assicurarsi un centrocampista di altissimo livello, un’operazione che ha fatto parlare tutta Europa. L’acquisto di McTominay dal Manchester United si è rivelato un vero colpo di genio da parte della società di Aurelio De Laurentiis, che ha dimostrato ancora una volta di saper sfruttare al meglio le occasioni di mercato per rinforzare la squadra. Il centrocampista scozzese era considerato una vera bandiera a Old Trafford, e i tifosi dei Red Devils non hanno ancora smaltito il rammarico per una cessione così importante. Napolipiu.com - Ten Hag: “McTominay al Napoli? Costretto a cederlo, non volevo” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico del Manchester United rivela il rammarico per la cessione di Scottnella scorsa estate Scottè stato uno dei grandi colpi del mercato estivo del. Il club azzurro è riuscito ad assicurarsi un centrocampista di altissimo livello, un’operazione che ha fatto parlare tutta Europa. L’acquisto didal Manchester United si è rivelato un vero colpo di genio da parte della società di Aurelio De Laurentiis, che ha dimostrato ancora una volta di saper sfruttare al meglio le occasioni di mercato per rinforzare la squadra. Il centrocampista scozzese era considerato una vera bandiera a Old Trafford, e i tifosi dei Red Devils non hanno ancora smaltito il rammarico per una cessione così importante.

