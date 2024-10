Tempo e costi, ecco quanto ci vorrà per ristrutturare Torre dei Moro a Milano (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Seicento giorni di lavori per un costo totale di circa 20 milioni di euro. Al via i lavori della Torre Seta, l'ex Torre dei Moro andata a fuoco il 29 agosto 2021 a Milano. A celebrare l'avvio dei cantieri, durante la cerimonia di posa della pietra che si e' tenuta venerdì, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Studio Marco Piva, Imprecom e il Comitato Rinascita Antonini, ente no-profit che ha lo scopo di raccogliere fondi al fine di sostenere le famiglie colpite dal rogo. Torre Seta e' il nuovo nome scelto per identificare l'edificio che tre anni fa prese fuoco costringendo piu' di 80 famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Il nome nasce dal concept di progetto dello Studio Marco Piva che e' partito dall'immagine di un nastro di seta che avvolge il corpo centrale dell'edificio salvatosi dal'incendio. Agi.it - Tempo e costi, ecco quanto ci vorrà per ristrutturare Torre dei Moro a Milano Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Seicento giorni di lavori per un costo totale di circa 20 milioni di euro. Al via i lavori dellaSeta, l'exdeiandata a fuoco il 29 agosto 2021 a. A celebrare l'avvio dei cantieri, durante la cerimonia di posa della pietra che si e' tenuta venerdì, tra gli altri, il sindaco diGiuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Studio Marco Piva, Imprecom e il Comitato Rinascita Antonini, ente no-profit che ha lo scopo di raccogliere fondi al fine di sostenere le famiglie colpite dal rogo.Seta e' il nuovo nome scelto per identificare l'edificio che tre anni fa prese fuoco costringendo piu' di 80 famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Il nome nasce dal concept di progetto dello Studio Marco Piva che e' partito dall'immagine di un nastro di seta che avvolge il corpo centrale dell'edificio salvatosi dal'incendio.

