Tar del Lazio conferma il ripristino della legalità a Trevignano Romano | la vicenda di Gisella Cardia e la sua associazione

Il Tar del Lazio ha emesso una sentenza definitiva in merito al ricorso presentato da Gisella Cardia e dalla sua associazione 'La Madonna di Trevignano Romano Ets'. La decisione del Tribunale amministrativo ha confermato la legittimità delle normative comunali che disciplinano l'uso del territorio a Trevignano Romano, un comune caratterizzato da paesaggi mozzafiato e da una rilevante vocazione agricola. Questo risultato rappresenta un'importante tappa nel ripristino della legalità nella gestione degli spazi pubblici, con implicazioni significative per la comunità locale.

