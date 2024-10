Six Kings Slam, la finale vale 6 milioni di dollari: a Riyadh è di nuovo Sinner-Alcaraz (Di sabato 19 ottobre 2024) Per la quarta volta in stagione Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno di fronte su un campo da tennis. Lo faranno in occasione del Six Kings Slam 2024, un torneo che derubricare ad esibizione non è del tutto corretto. Di fatto lo è perché non assegna punti Atp, ma non si può dire che i giocatori lo considerino tale visto il montepremi shock in palio per il vincitore. Basti pensare che il vincitore del match tra Sinner e Alcaraz incasserà la bellezza di 6 milioni di dollari, una cifra spropositata anche rispetto al prize money dei tornei dello Slam, vale a dire i quattro più importanti in circolazione. Sicuramente 6 milioni non hanno lo stesso significato di vincere uno Slam e scrivere il proprio nome nella storia di questo sport, ma non per questo Jannik e Carlos non proveranno a conquistarli con tutte le loro forze. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per la quarta volta in stagione Jannike Carlossi ritroveranno di fronte su un campo da tennis. Lo faranno in occasione del Six2024, un torneo che derubricare ad esibizione non è del tutto corretto. Di fatto lo è perché non assegna punti Atp, ma non si può dire che i giocatori lo considerino tale visto il montepremi shock in palio per il vincitore. Basti pensare che il vincitore del match traincasserà la bellezza di 6di, una cifra spropositata anche rispetto al prize money dei tornei delloa dire i quattro più importanti in circolazione. Sicuramente 6non hanno lo stesso significato di vincere unoe scrivere il proprio nome nella storia di questo sport, ma non per questo Jannik e Carlos non proveranno a conquistarli con tutte le loro forze.

