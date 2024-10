Donnaup.it - Siete ansiose? Non avete bisogno di calma, ma di comprensione!

(Di sabato 19 ottobre 2024)! Ah no è un invito inutile, non serve a nulla cercare di rasserenarvi così Parliamo di uno dei disturbi psicologici più diffusi, troppo spesso sottovalutati o fraintesi. Chi non lo prova, non può immaginare lo stato mentale in cui imperversa un amico, un familiare, un conoscente quando vive sotto pressione, patendone le conseguenze. Per lo più, si tende a minimizzare per riportare serenità allo spirito. Ma questo non aiuta, anzi, complica le cose.