San Cristoforo, sgominata ennesima casa dello spaccio: arrestato 34enne (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia ha arrestato un catanese di 34 anni che ha allestito nella sua abitazione una vera e propria casa dello spaccio, nel quartiere San Cristoforo. L’uomo, già denunciato per estorsione, pur essendo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la contestuale permanenza nella sua abitazione dalle 21 alle 7, aveva creato una sua base logistica per il confezionamento della droga e per la successiva commercializzazione. A mettere fine all’attività illecita sono stati agli agenti della Squadra Volanti della Questura che, durante un ordinario controllo in virtù della misura cautelare a carico del 34enne, hanno trovato su un mobiletto della camera da letto 50 grammi di cocaina, materiale in genere utilizzato per confezionare le dosi di droga, nonché 600 euro in banconote di diverso taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia haun catanese di 34 anni che ha allestito nella sua abitazione una vera e propria, nel quartiere San. L’uomo, già denunciato per estorsione, pur essendo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la contestuale permanenza nella sua abitazione dalle 21 alle 7, aveva creato una sua base logistica per il confezionamento della droga e per la successiva commercializzazione. A mettere fine all’attività illecita sono stati agli agenti della Squadra Volanti della Questura che, durante un ordinario controllo in virtù della misura cautelare a carico del, hanno trovato su un mobiletto della camera da letto 50 grammi di cocaina, materiale in genere utilizzato per confezionare le dosi di droga, nonché 600 euro in banconote di diverso taglio, ritenuto provento dell’attività di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - scoperta base di spaccio : in casa con oltre 12 chili di droga - L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato ed ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Colpo allo spaccio - nella casa del pusher trovati 800 grammi di droga e 27mila euro - Colpo allo spaccio. . . La polizia locale, infatti, lunedì pomeriggio ha messo a segno un’importante operazione antidroga in via del Podestà , non lontano da quella via Colomba in cui domenica sera si è verificata un’efferata aggressione (forse per motivi riconducibili proprio al traffico di sostanze. (Ferraratoday.it)

Spaccio in casa - arrestato nucleo familiare nel Napoletano - Le investigazioni hanno anche permesso di ricostruire una collaudata attività criminosa nel furto di veicoli finalizzata ad avanzare richieste estorsive ai proprietari per la restituzione. Undici le persone, tra i 35 e i 66 anni, destinatari di una ordinanza di misura cautelare eseguita dai carabinieri. (Anteprima24.it)