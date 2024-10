Processo Open Arms, Lega in piazza per Salvini. La difesa: Ong voleva mettere governo in difficoltà (Di sabato 19 ottobre 2024) «Quella nave non aveva falle! Chiedo l'assoluzione, il fatto non sussiste». Palermo, esterno giorno. Le casse piazzate sotto le palme di piazza Politeama sparano in tempo reale Ilmattino.it - Processo Open Arms, Lega in piazza per Salvini. La difesa: Ong voleva mettere governo in difficoltà Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) «Quella nave non aveva falle! Chiedo l'assoluzione, il fatto non sussiste». Palermo, esterno giorno. Le cassete sotto le palme diPoliteama sparano in tempo reale

Il processo Open Arms. In piazza e in aula - accuse alla ong : "Voleva far cadere Salvini" - Altra cosa un’arringa certamente abile, ma dai contenuti almeno a grandi linee supernoti. E si può star certi che la tensione è destinata a impennarsi nei prossimi giorni: già da lunedì quando il governo metterà sul piatto la sua contromossa (tra le ipotesi, la trasformazione del decreto legislativo con la lista dei Paesi sicuri in decreto legge) il leader leghista saprà sfruttarla. (Quotidiano.net)

Processo Open Arms : a Palermo la Lega c’è - ma la piazza resta deserta - Le immagini della piazza, quasi spoglia hanno fatto da contrappunto alle parole altisonanti che rimbalzavano dagli altoparlanti. Le tensioni non sono mancate: un alterco tra un cittadino e un militante leghista ha animato per un momento la scena. Giulia Bongiorno, legale di Salvini, si è prodigata in un’arringa che ha cercato di spostare l’attenzione dal suo assistito alla condotta della nave ... (Lanotiziagiornale.it)

Processo Open Arms - nell’aula bunker l’arringa della difesa di Salvini. In piazza a Palermo anche Giorgetti e Valditara - Nei suoi confronti sono stati chiesti sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019 lo sbarco di 147 persone migranti a bordo della nave dell’organizzazione non governativa spagnola a Lampedusa. E poi ancora: «Stava dirigendosi a Lampedusa e invece improvvisamente cambia direzione e comincia a pendolare in attesa. (Open.online)