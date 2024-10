Più benessere e assunzioni, diminuite le tempistiche: ecco il nuovo magazzino automatizzato del Gruppo Rossini (Di sabato 19 ottobre 2024) Seriate. Un salto nel futuro, investendo in tecnologia e innovazione per continuare a scrivere una storia di successo. È questo il riassunto della giornata di ieri (venerdì 18 ottobre), che ha visto l’inaugurazione del nuovo magazzino automatizzato del Gruppo Rossini, azienda di riferimento del settore dell’abbigliamento da lavoro e DPI. Un investimento importante, di circa 5 milioni di euro, funzionale al processo di grande crescita del Gruppo, che prevede di arrivare a 100 milioni di fatturato entro il 2026 (dai 53 milioni del 2023). Una traiettoria che consente di mettere in previsione nuove assunzioni nel reparto logistica grazie all’inserimento di un sistema a turni che attualmente impiega 26 persone, di cui il 55% donne. Bergamonews.it - Più benessere e assunzioni, diminuite le tempistiche: ecco il nuovo magazzino automatizzato del Gruppo Rossini Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Seriate. Un salto nel futuro, investendo in tecnologia e innovazione per continuare a scrivere una storia di successo. È questo il riassunto della giornata di ieri (venerdì 18 ottobre), che ha visto l’inaugurazione deldel, azienda di riferimento del settore dell’abbigliamento da lavoro e DPI. Un investimento importante, di circa 5 milioni di euro, funzionale al processo di grande crescita del, che prevede di arrivare a 100 milioni di fatturato entro il 2026 (dai 53 milioni del 2023). Una traiettoria che consente di mettere in previsione nuovenel reparto logistica grazie all’inserimento di un sistema a turni che attualmente impiega 26 persone, di cui il 55% donne.

