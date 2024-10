Piemonte, la Regione a sostegno degli impianti sciistici e del turismo invernale con 70 milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Quasi 70 milioni per sostenere il sistema neve Piemontese.É quanto la Regione mette a disposizione dell'industria dello sci con il "Bando neve" approvato ieri, venerdì 18 ottobre, dalla Giunta regionale e nel quale una quota a parte, circa 10 milioni, andrà a sostegno degli impianti che Novaratoday.it - Piemonte, la Regione a sostegno degli impianti sciistici e del turismo invernale con 70 milioni Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Quasi 70per sostenere il sistema nevese.É quanto lamette a disposizione dell'industria dello sci con il "Bando neve" approvato ieri, venerdì 18 ottobre, dalla Giunta regionale e nel quale una quota a parte, circa 10, andrà ache

Pedemontana - Regione batte Sis : non dovrà pagare altri 44 milioni - Ora che la Superstrada Pedemontana Veneta è conclusa, scoppia la guerra fra la Regione e il consorzio Sis, oltretutto su due fronti. Da una parte lo scontro riguarda l?entità... (Ilgazzettino.it)

La Regione Lazio lancia il bando ‘Ri-SALGO’ : 5 milioni di euro per il reinserimento lavorativo degli over 35 - ” Il progetto è il risultato di un lungo processo di concertazione con partner sociali e associazioni datoriali, ridisegnando così un’azione che desidera rispondere in modo specifico alle necessità dei territori. L’obiettivo del bando ‘Ri-SALGO’ Il bando “Ri-SALGO” si focalizza sul reinserimento nel mercato del lavoro di adulti disoccupati, con particolare attenzione a coloro che hanno superato ... (Gaeta.it)

Nuovo accordo Stato-Regione - 74 milioni in più alla Sicilia : "Sostegno agli investimenti" - "La Regione Siciliana, con senso di responsabilità, parteciperà all’attuazione della nuova governance europea nel nostro Paese, ma i nuovi oneri a nostro carico rimarranno nelle casse regionali contribuendo al risanamento dei conti dell’intero sistema pubblico". Così il presidente della Regione... (Palermotoday.it)