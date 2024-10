Laprimapagina.it - Perugia. Stadio Curi: nei primi mesi del 2025 via ai lavori di riqualificazione dell’impianto

(Di sabato 19 ottobre 2024) LoRenato, “monumento” sportivo per eccellenza della città, nei prossimiverrà completamente riqualificato recuperando progressivamente la funzionalità di tutti i settori. Il significativo intervento “conservativo”tanto amato dai tifosi del Grifo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori. All’incontro hanno partecipato l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi, il dirigente dell’U.O. Impianti Sportivi Paolo Felici ed il funzionario della medesima unità operativa Giacomo Capone. Presenti in sala l’attuale consigliera nonché ex assessore allo Sport Clara Pastorelli, i consiglieri Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini ed i progettisti ing. Leonardo Locchi e Arch. David Coccia della società EXUP srl.