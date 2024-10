Cultweb.it - Perché i prodotti Apple segnano sempre le 9.41 nelle pubblicità

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) C’è una cosa che unisce il lancio promozionale di tutti i, dagli iPhone ai tablet e via discorrendo: l’ora chei dispositivi.la stessa, 9.41. Come mai? Semplicemente si tratta di un omaggio della compagnia al suo fondatore Steve Jobs. Visto che proprio alle 9.41 del 9 gennaio 2007 aveva presentato per la prima volta l’iPhone. Lo speech era previsto per le 9 del mattino, quando Jobs prese la parola e secondo una stima fatta in precedenza lo svelamento sarebbe dovuto arrivare entro i 40 minuti, contando 2 minuti in più di margine per eventuali ritardi (le 9.42, insomma). Il caso ha voluto invece che il momento clou arrivasse al quarantunesimo minuto. Con la proiezione sullo schermo delle immagini del cellulare che avrebbe rivoluzionato il mondo della telefonia e della tecnologia.