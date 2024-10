Infobetting.com - Nantes-Nizza (domenica 20 ottobre 2024 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ottavo turno di Ligue1 che vede ildi Koumbouaré affrontare in casa ildi Haise. I canarini hanno rallentato dopo un ottimo inizio di stagione, e sono a secco di vittorie da 4 gare dove hanno racimolato appena 2 punti contro due squadre neopromosse come Angers e St. Etienne. Neppure gli Aiglons se la passano tanto meglio, non avendo vinto nelle ultime 4 uscite tra campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e