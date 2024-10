Mondiali di Ciclismo su Pista, Consonni sul podio: arriva uno splendido argento nell’omnium (Di sabato 19 ottobre 2024) Ballerup, 19 ottobre 2024 – E’ ancora grande Italia ai Mondiali di Ciclismo su Pista. Simone Consonni porta a casa uno splendido argento nell’omnium. Il belga Lindsay De Vylder ha vinto l’oro. Foto @sprintcycling da FederCiclismo/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ballerup, 19 ottobre 2024 – E’ ancora grande Italia aidisu. Simoneporta a casa uno. Il belga Lindsay De Vylder ha vinto l’oro. Foto @sprintcycling da Feder/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

