Lapresse.it - Migranti, Nordio: “Nessuna guerra a magistratura, ma se esonda politica interviene”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il ministro della Giustizia, Carlo, a margine di un convegno Palermo, è stato interpellato su un possibile scontro tra governo edopo la sentenza del Tribunale di Roma che ha annullato i trattenimenti deinei centri in Albania: “Da ex magistrato riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiarialla, cosa che peraltro non è e non sarà mai. Questo però non significa che se ladai propri poteri, come in questo caso attribuendosi delle prerogative che non può avere, come quella di definire uno Stato sicuro, allora deve intervenire la, perché laesprime la volontà popolare”. “Noi rispondiamo al popolo: se il popolo non è d’accordo con quello che facciamo, noi andiamo a casa.