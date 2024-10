Ilrestodelcarlino.it - Meno traffico: "Zac" in centro e pure Zone 30

(Di sabato 19 ottobre 2024) Parola chiave, per il vicesindaco con delega alla mobilità Giovanni Zinni, è "sperimentazione". Quella fase propedeutica all’eventuale adozione definitiva di alcuni provvedimenti strategici per il futuro della città. Uno su tutti, quello della Zac, la Zona ad accesso controllato già proposta e conosciuta l’estate scorsa a Portonovo e che, nell’ambito del Pums, dovrebbe essere estesa anche ad altredi Ancona. In particolare ce ne sono due, tra quelle individuate: i quartieri del Guasco San Pietro e di Capodimonte, aree che "potrebbero essere ampliate o ridotte in base alle criticità riscontrate durante il periodo sperimentale". L’obiettivo è "proteggere le aree sensibili della città", in questo caso i due quartieri delstorico, in stretta connessione con lepedonali della Spina dei Corsi e di piazza Cavour.