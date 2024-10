Lopinionista.it - Mattarella: “Arbereshe storia di integrazione di successo”

(Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – “Falem, miremengjes. Salve, buongiorno”. Il presidente della Repubblica Sergiosi e’ rivolto cosi’ ai presenti nel corso dell’incontro a Piana degli Albanesi a cui ha preso parte anche il presidente della Repubblica albanese, Bajram Begaj. “Gliincarnano unadie accoglienza che ha avuto pieno, un esempio di come la mutua conoscenza e il reciproco rispetto siano fonte di arricchimento culturale, e strumento di crescita per le realta’ e per i Paesi in cui vivono insieme le diverse comunità”, ha detto poi il capo dello Stato durante il suo intervento. L'articolo: “didi” L'Opinionista.