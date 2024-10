Maltempo: il Po esonda a Torino, chiusi i Murazzi (Di sabato 19 ottobre 2024) Le forti piogge di queste ultime ore hanno fatto inalzare il livello del fiume Po. Nella zona dei Murazzi, nel centro di Torino, a causa della piena, l’acqua ha superato il livello della banchina, allagando la strada che costeggia il lungofiume e per questo il Comune ha disposto la chiusura del transito veicolare e pedonale. In una nota Palazzo Civico, sottolinea che la Protezione civile continua a monitorare le condizioni meteo e la situazione idrogeologica in città. “Come preannunciato – prosegue la nota – le previsioni meteo prevedono la ripresa delle precipitazioni in serata, con pioggia forte anche a Torino”. (Photo Alberto Gandolfo/LaPresse) Lapresse.it - Maltempo: il Po esonda a Torino, chiusi i Murazzi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le forti piogge di queste ultime ore hanno fatto inalzare il livello del fiume Po. Nella zona dei, nel centro di, a causa della piena, l’acqua ha superato il livello della banchina, allagando la strada che costeggia il lungofiume e per questo il Comune ha disposto la chiusura del transito veicolare e pedonale. In una nota Palazzo Civico, sottolinea che la Protezione civile continua a monitorare le condizioni meteo e la situazione idrogeologica in città. “Come preannunciato – prosegue la nota – le previsioni meteo prevedono la ripresa delle precipitazioni in serata, con pioggia forte anche a”. (Photo Alberto Gandolfo/LaPresse)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Torino - esonda il Po : Murazzi chiusi al traffico - La giornata è stata segnata anche da alcuni episodi critici: una frana ha colpito la SS 229 tra Orta e Pettenasco, nel Novarese, costringendo alla chiusura temporanea della strada. Verso sera è stata disposta la chiusura cautelativa dei Murazzi sia al traffico veicolare che a quello pedonale, a causa delle previsioni di nuove precipitazioni notturne. (Lettera43.it)

Chiusura dei Murazzi del Po a Torino per emergenza meteo : misure cautelative in atto - Situazione attuale e motivazioni della chiusura A partire dalla serata di oggi, i Murazzi del Po saranno inaccessibili sia ai veicoli che ai pedoni. Questa decisione è stata presa in previsione dell’arrivo di una piena del fiume Po, a seguito di intense precipitazioni che interesseranno il settore settentrionale dell’Italia. (Gaeta.it)

Maltempo - il Po tracima a Torino e allaga i Murazzi - Nel Vercellese questa notte alle 4. 30 la centralina dell'Arpa a Borgosesia ha registrato per il fiume Sesia un livello di 4,72 metri. I fiumi ingrossati Le precipitazioni delle prime ore di oggi hanno fatto registrare consistenti accumuli. A Leini è stata chiusa per allagamenti via Caselle Vecchia: i tecnici Smat e del Comune hanno lavorato al posizionamento di griglie al posto dei tombini ... (Quotidiano.net)